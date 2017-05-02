Украинские военные ответили на провокации террористов в Троицком

С начала суток четверо украинских военных получили ранения.

Террористы в Троицком получили отпор из автоматических гранатометов vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение суток 28 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной. Чтобы подавить огневую активность врага в Троицком, силы АТО открывали огонь в ответ из автоматических гранатометов.

На луганском направлении боевики огнем из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров накрыли опорные пункты украинских военных вблизи Крымского и Новозвановки. Минометы калибра 82 мм террористы также применили под Катериновкой и Троицким. Защитников Троицкого оккупанты также обстреляли из минометов калибра 82 мм и противотанковых гранатометов. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник бил по позициям ВСУ вблизи Новоалександровки.

На донецком направлении под обстрел из минометов калибра 120 мм попали опорные пункты бойцов ВСУ вблизи Луганского, а под огонь из 82-миллиметровых – в Зайцевом. Опорные пункты в районе Авдеевки оккупанты накрыли огнем из противотанковых гранатометов, кроме того, на данном участке работали вражеские снайперы.

На мариупольском направлении огневую активность боевики проявляли под Павлополем, защитников которого обстреливали из гранатометов. По защитникам Широкино, Водяного, Гнутово и Красногоровки террористы били из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. В Гнутовом активно работали вражеские снайперы.

Напомним, накануне боевики 55 раз обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. Террористы активно применяли минометы, бронетехнику и зенитные установки.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".