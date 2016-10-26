Украинские военные испытали новейший геоинформационный автомобиль

В ближайшее время армия возьмет новую аппаратуру на вооружение.
С помощью новой техники, созданной на базе автомобиля КрАЗ, военные проработали задачи по оперативному созданию фотодокументов местности и геопространственной моделирования с применением прототипа геоинформационного штабного автомобиля "на базе автомобиля КрАЗ".
Так, по словам Кравчука, в районе наводнения мостовой переправы в рамках учений "Рубеж-2016" было на практике проверен комплекс оперативного мониторинга местности. В частности, с использованием этой аппаратуры были выполнены аэрофотосъемка с БПЛА, дальнейшая оперативная обработк данных, создан высокоточный ортофотоплан и 3D-модели местности района наведения переправы.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области инженерные войска Вооруженных сил Украины построили 560-метровый мост через Днепр в ходе стратегических командно-штабных учений "Рубеж-2016".Интерфакс-Украина