Украинские военные испытали новейший геоинформационный автомобиль

В ближайшее время армия возьмет новую аппаратуру на вооружение.

В время переправы через Днепр военные испытали новейшую геоинформационную технику Facebook/Генштаб ВСУ

Украинские военные испытали новейшие штабные геоинформационные автомобили, которые в ближайшие время получат Вооруженные силы . Испытания прошли в рамках недавно завершившихся учений "Рубеж – 2016", сообщил начальник главного управления оперативного обеспечения ВСУ Николай Кравчук, передает "Интерфакс-Украина".

С помощью новой техники, созданной на базе автомобиля КрАЗ, военные проработали задачи по оперативному созданию фотодокументов местности и геопространственной моделирования с применением прототипа геоинформационного штабного автомобиля "на базе автомобиля КрАЗ".

Так, по словам Кравчука, в районе наводнения мостовой переправы в рамках учений "Рубеж-2016" было на практике проверен комплекс оперативного мониторинга местности. В частности, с использованием этой аппаратуры были выполнены аэрофотосъемка с БПЛА, дальнейшая оперативная обработк данных, создан высокоточный ортофотоплан и 3D-модели местности района наведения переправы.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области инженерные войска Вооруженных сил Украины построили 560-метровый мост через Днепр в ходе стратегических командно-штабных учений "Рубеж-2016".