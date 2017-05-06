Украинские танкисты впервые примут участие в танковом биатлоне НАТО

Состязания пройдут на одном из танковых полигонов в Германии.
Международные состязания The Strong Europe Tank Challenge пройдут в Германии с 7 по 12 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
Военнослужащие танкового взвода 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ будут соревноваться с командами из США, Германии, Австрии и Польши. Именно это подразделении стало победителем всеукраинских соревнований танковых взводов, которые проходили в Чернигове осенью прошлого года.
Соревнования The Strong Europe Tank Challenge ежегодно проводятся в одной из стран НАТО с целью отработки взаимодействия между бронетанковыми подразделениями государств Альянса, обмена тактическими приемами и процедурами их боевого применения.
В 2016 году победу в танковом биатлоне одержали немецкие танкисты. Второе и третье места заняли военнослужащие из Дании и Польши.ZN.UA