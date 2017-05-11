Украинские танкисты продемонстрировали боевые навыки на соревнованиях НАТО: фоторепортаж

Военнослужащие 14-й ОМБР соревнуются с танкистами из Германии, Польши, Франции, Польши и Австрии.

Военнослужащие танкового взвода 14-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ принимают участие в танковых состязаниях The Strong Europe Tank Challenge 2017, которые проходят в баварском Графенвире, Германия.

Результаты соревнования будут оглашены в последний день танкового биатлона – 12 мая.

В среду, 10 мая, состоялся этап соревнований "Взвод в обороне", сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Танкисты должны были показать слаженность подразделения в обороне и поражение цели с опорного пункта.

Днем ранее украинские бойцы продемонстрировали навыки стрельбы из пистолета стоя, лежа и с колена. Огневое упражнение выполнялось в составе экипажей и завершилась стрельбой командира с башни танка.

Военнослужащие также выполняли задания по поиску и распознаванию целей. Перед экипажами была поставлена задача за 30 минут определить количество личного состава противника, его вооружение и технику.

Соревнования The Strong Europe Tank Challenge ежегодно проводятся в одной из стран НАТО с целью отработки взаимодействия между бронетанковыми подразделениями государств Альянса, обмена тактическими приемами и процедурами их боевого применения. Украинсике танкисты впервые принимают участие в этих соревнованиях, где они состязаются с командами из Германии, Польши, Франции, Польши и Австрии.

В 2016 году победу в танковом биатлоне одержали немецкие танкисты. Второе и третье места заняли военнослужащие из Дании и Польши.