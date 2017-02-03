Топ Новости
<
>

Украинские танки не участвуют в боях – Минобороны

3 февраля в 11:33

Бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск.

учения ВСУ АТО военные_3
Силы АТО не используют танки в боях
Facebook/Міністерство оборони України
Пресс-центр АТО опровергает распространяемую отдельными Интернет-ресурсами информацию о якобы подведении танков в линии соприкосновения.

"Указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не участвуют", - сообщили на официальном сайте Минобороны Украины.

Также представителей СМИ попросили обращаться за официальной информацией в пресс-центр штаба АТО.

Читайте также: Российская сторона СЦКК письменно пообещала не стрелять по ремонтникам в Авдеевке – Жебривский

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги АТО Авдеевка войска обстрел танк
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.99
EUR 29.17
Последние новости