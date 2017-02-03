Украинские танки не участвуют в боях – Минобороны

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Бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск.

Силы АТО не используют танки в боях Facebook/Міністерство оборони України

Пресс-центр АТО опровергает распространяемую отдельными Интернет-ресурсами информацию о якобы подведении танков в линии соприкосновения.

"Указанная бронетехника находится в оперативном резерве украинских войск с целью адекватного реагирования в случае попытки противника прорвать оборону украинских войск. Танки участия в боевых действиях не участвуют", - сообщили на официальном сайте Минобороны Украины.

Также представителей СМИ попросили обращаться за официальной информацией в пресс-центр штаба АТО.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим ЧС, приостановил работу коксохимический завод. Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".