Украинские разработчики успешно испытали дистанционно управляемое оружие "Сармат"

Видео с испытаний продемонстрировал президент Украины.

КБ "Луч" испытало новое оружие Укринформ

Конструкторское бюро "Луч" (Киев) провело успешные испытания новой системы дистанционно управляемого оружия "Сармат", сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко.

"Главный гарант независимости – наши Вооруженные Силы. Поздравляю КБ "Луч" с успешным испытанием новой системы дистанционно управляемого оружия Сармат с противотанковыми ракетами", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, в конце сентября в Украине состоялись успешные испытания новой ракеты для реактивных систем залпового огня, разработанной КБ "Луч".

Также напомним, что 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.