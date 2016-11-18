Украинские правоохранители предотвратили похищение и убийство экс-офицера ФСБ Богданова - СБУ

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К организации преступления причастны бывший депутат Харьковского областного совета, заявил глава СБУ.

СБУ предотвратила вторую попытку похищения блогера Богданова fotokanal.com

Служба безопасности Украины сообщила о предотвращении второй попытки похищения и убийства бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности РФ, участника добровольческого батальона в зоне АТО Ильи Богданова.

"Операция, которую мы провели, связана с намерениями организованной преступной группы, руководимой из-за границы, ничего нового не скажу – из России, организовать похищение и убийство на сегодня мирного гражданина Украины", - сказал глава СБУ Василий Грицак на совместном брифинге с генеральным прокурором Юрием Луценко в пятницу в Киеве.

Он уточнил, что речь идет об известном блоггере, экс-сотруднике ФСБ РФ Илье Богданове, который является участником АТО.

По словам Грицака, предыдущая попытка похищения и убийства Богданова была предотвращена спецслужбами в феврале 2015 года, а задержанный киллер в октябре 2015 года был приговорен судом к 8,5 годам тюрьмы.

Глава СБУ добавил, что данный киллер вербовался сотрудниками ФСБ в Белгороде (РФ).

Грицак также рассказал, что после выявления места удержания похищенного в Харьковской области Богданова была организована группа по захвату группы "логистов".

Грицак также сообщил, что после задержания этой группы с ее участниками пообщались сотрудники правоохранительных органов и они дали показания, что к похищению непосредственно причастен бывший депутат Харьковского областного совета Владимир Астахов 1962 г.р.

"Перемещение Ильи Богданова координировалось контактером с той стороны, и они дали показания, что к организации преступления причастны бывший депутат Харьковского областного совета. Тогда мы задержали этого депутата", - рассказал глава спецслужбы.

Грицак добавил, что всего в настоящее время по делу задержано трое лиц, все они являются гражданами Украины.

В понедельник, 14 ноября, отдел коммуникации полиции Киева сообщил, что правоохранители разыскивают Богданова после того, как его знакомые обратились в полицию с заявлением об исчезновении и что в последний раз общались с ним 12 ноября 2016 г. По факту исчезновения мужчины было начато уголовное производство по ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса и оперативно-розыскные мероприятия.