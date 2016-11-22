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Украинские пограничники получили от ЕС внедорожники и тепловизоры

22 ноября в 14:28

Граница с Беларусью будут охранять с помощью тепловизоров и систем беспроводного наблюдения.

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Украинские пограничники будут ездить на внедорожниках
Госпогранслужба Украины
Государственная пограничная служба Украины получила от Европейского Союза технические средства охраны границы на сумму 2,2 млн евро.

Как сообщает пресс-служба ведомства, эта техническая помощь является частью второй фазы международного проекта СУРКАП. Проект финансируется Европейским Союзом и внедряется Международной организацией по миграции (МОМ).

В целом в рамках второй фазы проекта СУРКАП-2 Государственной пограничной службе Украины переданы 25 внедорожников Volkswagen Amarok Pickup Trendline, 6 минибусов Volkswagen T6 Kombi, 45 мотоциклов Enduro PR4, 10 квадроциклов Outlander L Max 570 DPS, 30 тепловизионных бинокуляров Archer TGX-8/75-640, 4 комплекта системы беспроводного наблюдения Defendec и почти 70 пар беговых лыж.

Вторая фаза регионального проекта ЕС "Повышение потенциала в сфере охраны границы и двустороннего сотрудничества между Украиной и Беларусью" началась в апреле 2014 года. Общий бюджет проекта, поровну разделенный между двумя странами, составляет 5,35 млн евро.

По материалам: ZN.UA
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Тэги охрана граница
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