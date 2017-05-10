Украинские морпехи приняли участие в международных учениях в Румынии

Военнослужащие учились действовать по стандартам НАТО.

украинские морпехи учились взаимодействовать с солдатами НАТО Генеральный штаб ВСУ

Украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2" на полигоне Бабадаг в Румынии.

Основная цель учений - "приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На учениях в течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины.