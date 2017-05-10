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Украинские морпехи приняли участие в международных учениях в Румынии

10 мая в 03:54

Военнослужащие учились действовать по стандартам НАТО.

 

морпехи
украинские морпехи учились взаимодействовать с солдатами НАТО
Генеральный штаб ВСУ
Украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2"  на полигоне Бабадаг в Румынии.

Основная цель учений -  "приобретение навыков совместных действий военнослужащих в составе многонационального подразделения в соответствии со стандартами НАТО", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

На учениях в течение двух недель участники учений отрабатывали основы тактики, процедуры проведения оборонительных и наступательных операций, порядок выполнения рейдовых действий, технику осуществления патрулирования.

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Ранее сообщалось, что в Эстонии начались масштабные учения НАТО "Весенний шторм - 2017", в которых будут задействованы более девяти тысяч военнослужащих, в том числе и из Украины. 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги учения военнослужащие Украина НАТО Румыния
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