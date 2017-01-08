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Украинские коммунальщики восстановили водоснабжение Луганска

8 января в 18:31

Попаснянский водоканал получил часть долга с неподконтрольной территории. 

водопроводный кран
Украина восстановила водоснабжение Луганска

Компания "Луганское энергетическое объединение" вновь подает электроэнергию на Попаснянский водоканал, который поставляет воду в неподконтрольный Луганск и его окрестности, заявил гендиректор компании "Луганское энергетическое объединение" Владимир Грицай в эфире телеканала "112 Украина".   

"Прозвучала информация, что Попаснянский водоканал получил первый транш средств в размере 10,5 миллионов гривень, мы на своих счетах увидели около 6 миллионов гривень, поэтому было принято решение о восстановлении поставок на Петровский водозабор", - отметил он. 

При этом, по его словам, долг Попаснянского района, даже за потребленную электроэнергию с учетом того транша, который прошел, остается в размере 123-124 миллиона гривень. Он заявил, что ситуация с расчетами в регионе улучшилась и высказал надежду, что после 10 января ситуация с долгов должна урегулироваться. 

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Как сообщалось, предприятие "Луганское энергетическое объединение" обесточило агрегаты Петровской насосной станции, которыми осуществлялась подача воды на территории оккупированных боевиками районов Луганской области.

По материалам: 112 Украина
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