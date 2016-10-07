Украинские дипломаты впервые добились встречи с Сущенко

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Доступ к украинскому журналисту дипломаты получат на следующей неделе.

На следующей неделе дипломаты смогут встретиться с Сущенко ТАСС

Украинские дипломаты добились доступа к украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно задержанном и арестованном в Москве.

"Павел Климкин только что доложил мне, что украинские дипломаты добились доступа к нашему журналисту Роману Сущенко - на следующей неделе", - написал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

ПП: Павло Клімкін щойно доповів мені, що українські дипломати добилися доступу до нашого журналіста Романа Сущенка - на наступному тижні — Петро Порошенко (@poroshenko) 7 жовтня 2016 р.

Ранее Россия предъявила официальное обвинение Сущенко. Украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против украинца.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.