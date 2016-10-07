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Украинские дипломаты впервые добились встречи с Сущенко

7 октября в 16:50

Доступ к украинскому журналисту дипломаты получат на следующей неделе.

Сущенко
На следующей неделе дипломаты смогут встретиться с Сущенко
ТАСС
Украинские дипломаты добились доступа к украинскому журналисту Роману Сущенко, незаконно задержанном и арестованном в Москве.

"Павел Климкин только что доложил мне, что украинские дипломаты добились доступа к нашему журналисту Роману Сущенко - на следующей неделе", - написал президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

Ранее Россия предъявила официальное обвинение Сущенко. Украинского журналиста обвиняют в шпионаже.

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Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская власть намерена сфабриковать обвинение против украинца.

3 октября Федеральная служба безопасности РФ подтвердила задержание в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье "Шпионаж".

В этот же день стало известно, что Лефортовский суд Москвы еще 1 октября избрал для Романа Сущенко меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Подробнее об обстоятельствах ареста Сущенко, условиях его содержания в СИЗО и перспективах уголовного дела против него читайте в интервью Оксаны Денисовой с адвокатом Марком Фейгиным на сайте ZN.UA.

 

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Тэги Украина журналист обвинение Россия
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