Украинские артиллеристы для повышения эффективности стрельбы привлекли ученых

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Практика привлечения научных сотрудников к анализу результатов учений артиллеристов возобновлена после 25-летнего перерыва.

Украинские военные хотят стрелять научно обоснованно mil.gov.ua

В Украине после 25-летнего перерыва военное руководство решило возродить практику привлечения сотрудников специализированного научно-исследовательского центра к анализу результатов учений артиллеристов, сообщил командующий ракетными войсками и артиллерией Вячеслав Горбилев.

"На сегодня мы отрабатываем учения по артобстрелам, цель – определить степень поражения при разных типах обстрелов. Но впервые за годы Независимости Украины мы будем определять степень поражения с учетом научного потенциала. Ракетным войскам и артиллерии вновь подчинили научно-исследовательский центр, который и должен определить методы максимального огневого поражения при минимальных расходах боеприпасов", - сказал Горбилев в пятницу на полигоне "Девички" (Киевская область), сообщает "Интерфакс-Украина"

В.Горбилев отметил, что до привлечения ученых в войсках "не считали ни топливо, ни боеприпасы".

"На сегодня у нас их (топлива и боеприпасов – ред) достаточно, однако с учетом опыта АТО, стало ясно, что старые расчеты по использованию боеприпасов и орудий не имеют смысла. Поэтому мы и решили использовать науку для новых расчетов... с меньшим количеством можно повысить степень поражения",- пояснил командующий.

К практической фазе учений на полигоне "Девички" привлечены подразделения инженерных войск и артиллерийские подразделения, которые, проводили учебные стрельбы из артиллерийских систем крупных калибров, в том числе буксируемых гаубиц и САУ 2С7 "Пион" (самоходная 203-мм пушка).

Как сообщалось, в Вооруженных силах Украины по всей территории страны проходят стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".