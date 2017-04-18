Украинская сторона СЦКК обнаружила новые попытки оккупантов Донбасса дискредитировать ВСУ

Террористы обвиняют Украину в якобы хранении отравляющих веществ и нарушении норм международного права.

Коллаборационисты "ЛНР" обвиняют украинских военных в хранении химического оружия nikvesti.com

Украинская сторона(СЦКК) сообщила о новых попытках террористов НВФ Донбасса дискредитировать руководство Украины посредством распространения фейковых материалов. В частности, накануне боевики обвинили Украину в нарушении норм международного права.

"Так, 17 апреля, на сайте "Луганский информационный центр" был опубликован материал с заявлением представителя так называемой "народной милиции ЛНР" полковника Андрея Морочко, в котором утверждалось, что Вооруженные силы Украины якобы хранят в Станично-Луганском районе отравляющие вещества", - говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

Однако данная информация не соответствует действительности, поскольку руководство государства 13 января 1993 года подписало Конвенцию о запрещете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении.

"Этот международный договор в рамках ООН в области контроля вооружений, имеет целью полный запрет производства и использования химического оружия, учитывая его вредность для окружающей среды и здоровья человека, а также определяет обязательства государств-участников в этой сфере. Украина, в отличие от Российской Федерации и ее помощников в лице руководства НВФ ОРДЛО, эти обязательства выполнила полностью", - подчеркнули в СЦКК.

Кроме того, Украина также выполнила обязательства в рамках Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (Оттавская конвенция), которая направлена на прекращение использования противопехотных мин, как одного из средств вооруженной борьбы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные в Донбассе в нарушение норм международного права используют противопехотные мины ПМН-2, запрещенные Оттавской конвенцией и Женевским протоколом.

Ранее российские журналисты совместно со специалистами Центра информационного противоборства Южного ВО ВС РФ снимали постановочные видеосюжеты о якобы обстрелах украинскими военными передовых позиций боевиков. При этом роль "бойцов Вооруженных сил Украины" выполняли другие террористы, переодетые в форму ВСУ.