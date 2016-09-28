Украинская сторона начала подготовку к отводу сил АТО в зонах безопасности в Донбассе

Украинские офицеры из ОЦКК определили на участках разведения сил в Донбассе возможные места для развертывания пунктов мониторинга ОБСЕ.

ОЦКК готовит отвод сил ВСУ в "зонах безопасности" на линии разграничения

Военнослужащие украинской стороны ОЦКК провели рекогносцировку в районах на линии разграничения в Донбассе, определенных рамочным решением Минской контактной группы для отведения вооруженных сил сторон конфликта.

Как сообщает в Facebook пресс-служба штаба АТО, ссылаясь на заявление руководителя украинской стороны в ОЦКК генерал-майора Бориса Кременецкого, украинские офицеры определили в указанных районах возможные места развертывания наблюдательных пунктов для наблюдателей ОЦКК и СММ ОБСЕ.

В данный момент идет согласование отдельных технических моментов реализации решения.

"С целью обеспечения круглосуточного мониторинга обстановки на определенных участках, в украинской стороне ОЦКК осуществлено перераспределение личного состава и автомобильной техники. Отработаны вопросы взаимодействия и связи с СММ ОБСЕ с целью оперативного решения вопросов", – указывается в сообщении штаба.

Как сообщил в комментарии для "Интерфакс-Украина" спикер штаба АТО Иван Арефьев, украинская сторона готова к выполнению рамочного решения по отводу сил, при выполнении всех отмеченных в соглашении условий, частности – полном прекращении огня на семь суток.

Он также рассказал, что несмотря на соглашение, в ночь на среду противник нарушил в одном из районов "режим тишины".

"В одном из тех районов, где должен состояться отвод, Станице Луганской, они применили гранатометы. Стреляли два раза", - сообщил представитель штаба.

Ранее в в так называемом "Министерстве обороны ДНР" заявили, что разведение сил сторон конфликта в "зоне безопасности" у Петровского должно начаться в период с первого по третье октября.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".