Украинская киберполиция выявила в соцсетях группы, в которых детей склоняют к самоубийству

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Суицидальные сообщества существуют в социальной сети Вконтакте. Полиция раскрывает алгоритм действий злоумышленников и просит родителей быть бдительными.

Группы в соцсети Вконтакте склоняют подростков к самоубийствам ptzgovorit.ru

Украины сообщил о выявлении в социальных сетях опасных групп, в которых детей доводят до самоубийства.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, фанаты таких сообществ называют себя "китами", потому что эти животные ассоциируются у них со свободой. Использование понятия "киты" ("летающие киты"), возможно, объясняется тем, что этот вид млекопитающих – один из немногих, представители которого могут добровольно свести счеты с жизнью.

Подобные суицидальные сообщества называются "Море китов" и "Тихий дом". Поэтому у всех поклонников "моря китов" и "тихих домов" на личных страницах изображены видео или рисунки с летающими китами.

Администратор группы склоняет ребенка к выполнению заданий (квестов), причем практически все задачи предусматривают нанесение ребенку собственноручно увечий или причинения боли. Все эти "квесты" в обязательном порядке снимаются на видео.

Когда администратор группы уверен в том, что ребенок готов к самоубийству, создается аудио с музыкой, в котором ребенок выступает в главной роли. В ролике оговариваются все его проблемы, который он озвучила "наставнику". Единственный выход из всех проблем, который озвучивается в этом "произведении", – совершить самоубийство. Перед этим ребенок слушает аудиозапись и делает последний шаг.

Финальное задание – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети Интернет или в Darknet.

Анализируя деятельность указанных групп, киберполиция установила постоянных участников таких сообществ, которые регистрируются с территории Украины.

В связи с этим киберполиция обращается к родителям и всех не равнодушным с просьбой быть внимательными, при возможности – проверить учетные записи детей, не зарегистрированы ли они под указанными в списке именами.

Напомним, что социальная сеть ВКонтакте стала первой среди российских интернет-площадок, которая официально начала передавать ФСБ данные и переписку пользователей.