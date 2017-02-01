Украинская диаспора призвала власти Канады помочь Украине оружием

Канадские украинцы считают, что санкции против России нужно усилить.

Канадские украинцы считают, что Украине нужно помочь оружием obozrevatel.com

Украинская диаспора призвала власти Канады вместе с союзниками усилить санкции против РФ и предоставить Украине необходимое ей для самообороны оружие.

"Необходимо увеличить международное давление на Россию, чтобы прекратить вторжение РФ в Украину", - говорится в заявлении Конгресса украинцев Канады (КУК), сообщает "Укринформ".

В заявлении отмечается, что "КУК призывает Канаду работать вместе с союзниками над значительным усилением санкций против РФ вплоть до исключения России из международной платежной системы SWIFT и предоставить Украине необходимое оборонное оборудование для защиты собственной территории, в том числе противотанковые и артелирийские системы, а также оборудование для наблюдения", - говорится в заявлении КУКу.

Также КУК призвал "решительно осудить серьезную эскалацию Россией насилия и требовать от РФ соблюдать условия режима прекращения огня".

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций выразила обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Авдеевке.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российской армии нарушено водо-,тепло- и энергоснабжение города, приостановил работу коксохимический завод.

Президент Украины Петр Порошенко был вынужден прервать официальный визит в Германию. Глава государства поручил дипломатам проинформировать о ситуации в Авдеевке ООН, ОБСЕ и Совет Европы, а также инициировал внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске.

Подробнее читайте в материале "Бои под Авдеевкой: главное".