Украинская армия занимает восьмое место в Европе - Порошенко

На востоке Украины бойцы ВСУ и Нацгвардии защищают не только будущее страны, но и будущее всей Европы.

Порошенко считает Украину настоящим бойцом

Президент Украины Петр Порошенко выступил в Королевском институте международных отношений Chatham House в рамках своего, сообщает пресс-служба гаранта.

Он поблагодарил присутствующих за интерес к Украине, а также за поддержку и солидарность. И подчеркнул, что борьба с российской агрессией является общей борьбой. К тому же, не только против самой агрессии и возвращения в мир неуважения и "преднамеренных территориальных захватов", но и за будущее Европы, и свободный мир, основанный на "верховенстве закона", а не "права силы".

"Украина – боец. Если вы ищете того, кто руководствуется принципами, а не страхом – посмотрите на Украину. Сегодня украинская армия занимает восьмое место в Европе. Ежегодно на оборону мы тратим 5% нашего ВВП – больше, чем некоторые члены НАТО. Это единственная армия, которая не только столкнулась с российской агрессией, но и способна эффективно сдерживать ее. Благодаря ей вы можете чувствовать себя в безопасности. Она удерживает агрессию вдали от ваших домов", - отметил Петр Порошенко во время выступления с речью "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18-19 апреля посетит Великобританию с официальным визитом, во время которого встретится с премьер-министром Соединенного Королевства Терезой Мэй, членами правительства, депутатами Парламента, бизнесменами, а также выступит в Королевском институте международных отношений Chatham House с речью на тему: "Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии".