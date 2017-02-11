Украине важно сохранить огонь Авдеевского коксохима в разгар войны - FT

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Остановка завода ударила бы по экономике Украины и по жителям Авдеевки.

Работники Авдеевского коксохимического завода мечтают о конце войны. Facebook/Musa Magomedov

Пламя и шлейф токсичной пары поднимаются из труб громоздкой машины завода, построенного в советские времена. А неподалеку артиллерия ведет огонь, заставляя землю дрожать.

Впрочем, одетый в защитные очки и каску, начальник производственного цеха Эдуард Владимирович спокойно ходит по заводу и указывает на участок металлической стенки: "Один снаряд упал и повредил крышу. А вон там еще один упал в отстойник и разбил его".

Он прошел еще несколько метров и вновь указал: "Вот здесь трубы были повреждены. А тут снаряд попал в каналы".

Так об Авдеевском коксохимическом заводе пишет Financial Times, напоминая, что он остается главным источником топлива для украинской сталевартоної промышленности и одним из крупнейших в своем роде в Европе.

"История, как 4 тысячи работников боролись за то, чтобы сохранить работу гигантских печей советского мегазавода в то время, когда совсем неподалеку проходили ожесточенные бои, - это история о храбрости и отчаянном выживании", - пишет издание.

Сохранить работу завода было жизненно важно не только для восстановления украинской экономики. Поскольку он расположен на украинской стороне от линии фронта, коксохим обеспечивает работу тысяч работников сталеварень по всему индустриальному Донбассу включительно с территориями, которые захватили пророссийские боевики.

"Потеря этих рабочих мест могла бы привести к социальному взрыву", - говорится в статье.

Кроме того, тепло от завода обеспечивает теплом 20 тысяч жителей Авдеевки. Сохранение коксохима также критически важно для олигарха Рината Ахметова. Завод занимает ключевую роль в его угольной и металургыйной империи "Метивест". Много шахт и сталеварных заводов корпорации Ахметова на захваченных пророссийскими террористами территориях до сих пор работают, но платят налоги Киеву.

По словам директора завода Мусы Магомедова, остановку предприятия нельзя допустить по одной причине. Если печи охолонут, их уже нельзя будет запустить снова.

"Это будет конец для завода и для Авдеевки", - сказал Магомедов, добавив, что более 300 обстрелов превратило "команду" работников на заводскую "семью".

Во время обстрелов по меньшей мере 10 работников завода погибли на работе или просто в городе. Сотрудники коксохима не носят бронежилеты и военные каски. Магомедов рассказал изданию, что однажды, когда снаряд упал на завод, не все сотрудники побежали прятаться в специальном хранилище. Кое-кто остался выполнять свою работу.

В течении недели активных обстрелов некоторые работники оставались ночевать на заводе, в подземном бункере. Кое-кто из них вернулся домой, когда схватки стихли, но те, кто ездили работать из Донецка, решили снять жилье в Авдеевке, чтобы поменьше пересекать линию фронта.

"Я работаю на заводе 20 лет. До войны из Донецка сюда можно было доехать за 15 минут", - говорит Сергей.

Теперь же дорога из одного города через линию фронта в другой может затянуться до шести часов. На этой неделе, когда бои утихли, пять из восьми производственных линий возобновили работу, что дало повод обеим сторонам выдохнуть облегченно. Украинская экономика только начала восстанавливаться после двухлетней рецессии. И ей нужна металлургическая отрасль, чтобы стать на ноги.

Украинские военные и наблюдатели подозревают, что главари террористов тоже хотят сохранить рабочее состояние завода, надеясь, что однажды они его захватят. Это бы помогло так называемым самопровозглашенным "республикам" стать более экономически самодостаточными. Они бы смогли так взять под контроль финансовые потоки металлургической отрасли.

Один из главарей боевиков в прошлом году сказал Financial Times, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" воздержались от "национализации" предприятий Ахметова для того, чтобы сохранить экономику и рабочие места в регионе.

Рабочие по обе стороны фронта говорят, что они больше всего хотели бы вернуться к довоенным условиям жизни.

"У нас нет выбора. Мы продолжаем работать. Нам надо поддерживать завод. Если он остановится сейчас, город прекратит свои существование. Нам нужен конец этой войны", - говорит работник завода Сергей.

Ранее Муса Магомедов сообщил о том, что если Авдеевский коксохим остановится при низкой температуре, то завод перестанет существовать. По его словам, на заводе уже законсервировали два цеха.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".