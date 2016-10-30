Украине следует возродить Бориславское озокеритовое месторождение - ученый

"Земной воск" - озокерит - имеет ряд уникальных особенностей, благодаря которым используется в технике и медицине
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA Богдан Максимович, член-корреспондент Украинской нефтегазовой академии.
"Озокерит — воскообразный минерал нефтяного происхождения — добывали шахтным способом в виде озокеритовой руды на самом известном в то время в мире Бориславском месторождении. Озокерит имеет ряд уникальных особенностей, благодаря которым используется в технике и медицине. Высокая термостойкость озокерита при сохранении эластичности сочетается с большой теплоемкостью. Он способен образовывать очень тонкую и прочную пленку на поверхности изделий, которая предотвращает проникновение агрессивных жидкостей и газов. Кроме того, озокерит является хорошим диэлектриком", - говорится в статье.
Как отмечает Максимович, Галичина имеет уникальную возможность стать всемирно известной благодаря своему единственному в мире промышленному месторождению озокерита.
"Этой возможностью следует воспользоваться, хотя ситуация на сегодняшний день достаточно сложная. Прежнее Бориславское озокеритовое рудоуправление (БОРУ) состояло из двух основных подразделений — шахты и наземного производства. В 90-е годы прошлого столетия шахта и наземное производство были разделены. Наземное производство стало собственностью ОАО "Бориславский озокерит", а шахту передали в пользование коммунальной структуре, неквалифицированная деятельность которой привела к затоплению шахты в 2003 г. За время простоя шахта полностью разрушилась, были разворованы все наземные сооружения и оборудование шахты. Сама шахта вследствие длительного срока ее затопления не подлежит восстановлению", - говорится в статье.
"Что в итоге? С одной стороны, уникальное, единственное в мире промышленное месторождение озокерита, с другой — затопленная озокеритовая шахта, отсутствие систематизированной науки об использовании озокерита в медицине и технике", - отмечает Максимович.
Подробнее об озокерите читайте в статье Богдана Максимовича "Земной воск" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA