Украине придется пережить еще несколько трагедий как в Кривом Озере – Аваков

По мнению главы МВД, трагедии будут происходить до тех пор, пока полиция не пройдет полное очищение.

Такие трагедии, как в Кривом Озере, могут повториться novosti-n.org

Украине придется пережить еще несколько таких трагедий, как в райцентре Кривое Озеро Николаевской области, где полицейские жестоко расправились над задержанным, считает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я вам скажу страшную вещь, и это будет честно. К сожалению, нам придется пережить еще несколько подобных ситуаций", - сказал Аваков в эфире канала "1+1", сообщает ТСН.

Аваков считает, что трагические ситуации будут происходить до тех пор, пока полиция не пройдет полное очищение.

Как сообщалось, по первоначальной версии, 24 августа, таксист в пгт Кривое Озеро вызвал полицию. Согласно его заявлению, когда он приехал на вызов, к нему вышел мужчина, нанес телесные повреждения и отобрал сумку с 500 гривнями. В это же время поступило сообщение о том, что тот же человек по месту своего проживания "совершает хулиганские действия". На месте происшествия правоохранители применили к мужчине "меры физического воздействия и наручники". Они утверждают, что мужчина сопротивлялся, а в какой-то момент ему стало плохо. На место вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть домовладельца.

Версия местных жителей, которые накануне устроили массовые беспорядки, отличается от официальной. Местные жители утверждают, что шестеро сотрудников полиции до смерти избили 31-летнего местного жителя Александра Цукермана.

Вскоре выяснилось, что погибший скончался от огнестрельных ранений. В него было выпущено три пули из травматического пистолета, две из них попали в сердце, третья – застряла в легком.

Напомним, летом 2013 года в другом райцентре Николаевской области – Врадиевке – также возникли беспорядки на фоне противоправных действий местных сотрудников милиции. Тогда милиционеров обвиняли в изнасиловании местной жительницы, в итоге преступление было доказано, и его фигуранты получили от 5 до 15 лет лишения свободы.