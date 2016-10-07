Украине нужно реформировать систему государственного управления – эксперт ЕБРР

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Эксперт считает, что изменения в Украине нужно проводить постепенно, делая шаг за шагом, чтобы они были эффективными.

Реформы в Украине продвигаются медленно из-за нереформированной системы государственного управления. kmu.gov.ua

В то время, когда Украина готовится к ежегодной встрече си Всемирным банком, которая состоится в ближайшие выходные, у ее делегатов нет никаких сомнений, что главной темой разговора будет будущее реформ.

"Это потому, что Украина продолжает посылать очень смешанные сигналы, в то время как четкость нужна сейчас, как никогда", - пишет на страницах Financial Times управляющий директор по вопросам Восточной Европы и Кавказа ЕБРР Франсис Малиж.

Он напоминает, что через день после того, как 14 сентября МВФ принял решение относительно выплаты Украине очередного транша в рамках программы помощи, украинское правительство отобрало у "Нафтогаза" контроль над "Укртрансгазом" и подчинило его напрямую министерству экономики.

Это создало массовое беспокойство, потому что это было сделано без одобрения совета директоров "Нафтогаза" и его международных кредиторов, среди которых Всемирный банк и ЕБРР. Однако, автор замечает, что не стоит смотреть на инициативу однобоко.

Если рассмотреть ее шире, то можно заметить более сложную и потенциально правильную картинку. Детали имеют значение. Отделение функции газового транзита от производства и продажи лежит в основе регуляторных требований по правилам ЕС. В случае "Нафтогаза", такое разделение будет требовать продуманной операционной и юридической работы, а не только формата отношений между операторами трубопроводов и государством. Решение правительства, однако, не учло этого. И поэтому его назвали непродуманным.

Время также имеет значение. Кое-кто заподозрил, что подчинение чиновникам компании – это часть сопротивления реформам. Тот факт, что попытка отделения "Укртрансгаза" произошла через день после решения МВФ, указывает на то, что этот шаг был заранее спланирован. Обозреватели увидели в этом доказательство, что реформы в Украине невозможны, а корыстные интересы элит всегда будут преобладать, в то время как окно возможностей для изменений закрывается.

Однако, эксперт отмечает, что важно соблюдать холодный и продуманный подход. Цинизм можно понять, но он также плохо продуман. Автор замечает, что на самом деле за последние два года Украина отметилась значительными достижениями, к примеру, в измерении макроэкономической стабилизации и очистки банковского сектора. В энергетическом секторе она провела непопулярное и болезненное, но необходимое повышение тарифов, которое позволило укрепить энергетическую независимость страны. В корпоративном секторе бизнес-омбудстмен Украины, которого поддерживает ЕБРР, помог сотням компаний пролить свет и противостоять против коррупции в административных ведомствах и судах.

Малиж также напоминает, что через неделю "Нафтогаз" получил назад контроль над "Укртрансгазом". После открытых дебатов и диалога с международными партнерами, правительство "не только отменило свое сомнительное решение, но также воспользовалось импульсом для продвижения реформы управления и ускорения процесса разделения операции по транзиту газа".

"Эпизод продемонстрировал, что много достижений за последние два года все еще очень хрупкие и зависят от продолжения поддержки международных партнеров. Влияние этих партнеров будет снижаться входе того, как украинская экономика будет восстанавливаться и страна получит доступ к рынкам капиталов. Однако, когда это произойдет, станет еще более важно гарантировать такой бизнес-климат, в котором инвесторы смогут успешно работать. Активное привлечение украинского гражданского общества будет критически важным для того, чтобы перевесить противодействие власти, которое будет", - пишет эксперт ЕБРР.

Он добавляет, что реформы проходят тяжело и медленно потому, что центральной реформой государственного управления почему-то пренебрегли. Поэтому самое время сейчас закрепить достижения прошлого и поставить новую цель построить профессиональное, чистое государственное управление.

"Вот поэтому ЕБРР совместно с ЕС и правительством Украины хотят разработать и развернуть новую архитектуру поддержки реформ: команды новых, профессиональных, прозрачно избранных людей создаются должным образом и прямо подчиняются ключевым министерствам. При координации исполнительного совета, с прямой связью с президентом и премьер-министром, они нацелены использовать момент для реформ и провести всю необходимую работу на местах, чтобы трансформировать государственное администрирование", - говорится в статье.

Автор добавляет, что программа реформ должна восстановить импульс. Важные решения относительно пенсионной системы, земельной реформы, приватизации и управления государственными компаниями еще предстоит принять и выполнить. В Украине есть высококвалифицированные работники, стоимость работы которых близка к китайской. Улучшение бизнес-климата будет стимулировать иностранных инвесторов и принесет большую выгоду. И лучше сделать это практически, делая шаг за шагом.

Ранее директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова писала в своей статье для ZN.UA, недоверие населения к власти ставит под сомнение успех радикальных экономических реформ в Украине. Необходимо формирование широкой коалиции групп, которые выступают против действующей системы коррумпированных представителей власти. Активность населения, направленная на пользу реформ, может возникнуть спонтанно, но без решительного и авторитетного лидерства и эффективной организации масс такие настроения не будут трансформированы в реальные изменения.

Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой"Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".