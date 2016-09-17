Украинцы Жемчугов и Супрун освобождены из плена – Порошенко

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Владимир Жемчугов находится в плену "ЛНР" почти целый год.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года

Граждане Украины Владимир Жемчугов и Юрий Супрун освобождены из плена боевиков.

"Владимир Жемчугов и Юрий Супрун освобождены из плена! Им будет оказана необходимая медицинская помощь", - написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Украинцев удалось освободить по формуле обмена "два на четыре"". Обмен состоялся на мосту в городе Счастье (Луганская обл.) в присутствии наблюдателей ОБСЕ, представителей Международного комитета Красного Креста и журналистов. Представители "ДНР" и "ЛНР" передали украинской стороне двоих задержанных. В свою очередь Киев передал четверых сторонников "ЛНР" и "ДНР", среди которых трое мужчин и одна женщина.

Украинец Владимир Жемчугов попал в плен "ЛНР" в конце сентября прошлого года. Он получил тяжелые увечья, подорвавшись на растяжке в зоне боевых действий в Донбассе.



В июне текущего года уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что украинская сторона потребовала немедленно освободить Жемчугова и передала предложения по этому вопросу участникам гуманитарной группы ОБСЕ и России, которые должны задействовать все свои возможности, чтобы разблокировать процесс освобождения.

О задержании представителя ООН Супруна в Донецке стало известно 13 апреля. По версии боевиков "ДНР", он въехал на оккупированную территорию без уведомления и был причастен к боям на Донбассе. При задержании Супрун заявил, что является действующим представителем миссии ООН в Донецке. Организация Объединенных Наций призвала боевиков немедленно освободить сотрудника ООН.