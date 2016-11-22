Украинцы в среднем выезжают за пределы своего населенного пункта 3,5 раза в месяц

Жители Западной Украины в три раза более мобильны, чем жители Юга и Востока страны.

Украинские мужчины в 1,5 раза мобильнее женщин, выяснили социологи Андрей Товстыженко, ZN.UA

Среднестатистический взрослый житель Украины покидает пределы своего города, села или поселка примерно 3,5 раза в месяц, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, наряду с "домоседами", выезжающими за пределы своего населенного пункта не чаще раза в год (35% взрослого населения), среди украинцев встречаются и те, кто делает это намного чаще. Например, 5% взрослого населения страны делает это ежедневно, 13% — от одного до нескольких раз в неделю, 20% — от одного до нескольких раз в месяц, а 17% — от одного до нескольких раз в полугодие.

По данным опроса, мужчины совершают 4,1 поездок в месяц, что в 1,5 раза больше, аналогичного показателя для женщин (2,7 раза в месяц).

Наиболее высокий уровень мобильности зафиксирован у жителей сельской местности, на каждого из которых приходится в среднем 6,3 поездки в месяц, что почти втрое чаще, чем это делают жители обычных городов и почти в пять раз чаще, чем это делают жители областных центров. Жители обычных городов в 1,7 раза чаще выезжают из своих населенных пунктов, чем жители областных центров (соответственно, 2,2 и 1,3 раза в месяц в среднем).

В региональном разрезе самая высокая частота поездок за пределы своего населенного пункта наблюдается среди жителей Западной Украины (в среднем 5,9 раз в месяц), а самая низкая — среди жителей Юга и Востока страны (в среднем по 1,9 раза в месяц); жители Центрального региона занимают в этом плане промежуточное положение, совершая в среднем по 3,0 поездки в месяц.

Опрос проводился в период 20 октября по 1 ноября 2016 года среди 1802 человек. Заявленная ошибка выборки 2,4% при уровне доверительной вероятности 0,95.

Напомним, что по данных международного опроса GfK, большинство украинцев (58%) удовлетворены количеством свободного времени (20% - полностью удовлетворены, 38% - удовлетворены в некоторой степени).