Украинцы стали больше верить в существование счастья

Ощущение счастья сильно зависит от возраста. Люди за 60 менее склонны считать себя счастливыми, чем 30-летние.

Социологи выявили в Украине огромное число счастливых людей (что бы это ни значило) Василий Артюшенко, ZN.UA

Число украинцев, которые поверили в существование, увеличилось на 8% – с 80% в мае до 88% в сентябре 2016 года, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

В частности, число респондентов, считающих, что счастье существует, увеличилось на Западе Украины с 79% до 91%, на Востоке – с 73% до 84%, в Центре – с 86% до 91% и на Юге – с 81% до 84%.

Research & Branding Group

Однако число украинцев, считающих счастливыми себя, практически не изменилось – если в мае таковых было 66%, то к сентябрю их стало 68%.

Наиболее заметно число счастливых украинцев увеличилось в западном регионе – с 68% в мае до 76% в сентябре. В других регионах изменений практически не отмечается: в центральном – с 69% до 71%, в восточном осталось неизменным – 60% и в южном сократилось с 63% до 62%.

В наибольшей мере разница в ощущении себя счастливым или несчастливым зависит от возраста. Так, наибольшее число считающих себя счастливыми украинцев среди молодежи до 30 лет (81%), а наименьшее – среди людей старшего возраста "за 60" (57%). Также считают себя счастливыми 77% "тридцатилетних" и 64-65% "сорокалетних" и "пятидесятилетних" украинцев.

В сравнении с маем число счастливых украинцев наиболее существенно возросло среди "тридцатилетних" и тех "кому за 60" (+6-7%).

По данным опроса КМИС, две трети украинцев (64%) в течение 2015 года пережили какую-то стрессовую ситуацию. По сравнению с 2014 годом их количество незначительно увеличилось – было 62%, и это намного больше, чем в 2013 году (49%).