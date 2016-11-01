Украинцы считают деньги и власть определяющими для положения человека в обществе

Занять высокое положение в обществе легче с помощью денег и власти, чем благодаря своим способностям, считают граждане Украины.

Украинцы любят деньги, выяснили социологи Нацбанк Украины/Facebook

В понимании украинцев деньги занимают доминирующую позицию (55%) в ряду факторов, которые влияют на социальное положение человека в современном украинском обществе, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Второй по частоте упоминания фактор (34%) – власть или доступ к ней. Еще 25% назвали личные достижения людей, 22% - личные качества людей, 21% - социальное положение семьи, 18% - служебное положение.

Как отмечают социологи, "большинство взрослого населения страны уверено, что сегодня занять высокое положение в нашем обществе гораздо легче с помощью денег или власти, чем благодаря своим способностям, личным достижениям или каким-то иным обстоятельствам".

Research & Branding Group

Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%.

Напомним, что 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для чиновников и депутатов. В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов.

Общие задекларированные народными депутатами денежные активы составили 12 млрд грн.