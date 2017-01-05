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Украинцы при взрыве в турецком Измире не пострадали

5 января в 19:46

В Турции – очередной теракт. Украинские дипломаты сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

Мид Украины
МИД сообщил об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в Измире
Данкор
По данным Генконсульства Украины в Турции, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Измир около 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся.

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Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

По материалам: ZN.UA
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Тэги взрыв теракт генконсульство
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