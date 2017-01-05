Украинцы при взрыве в турецком Измире не пострадали

В Турции – очередной теракт. Украинские дипломаты сообщили, что украинцев среди пострадавших нет.

МИД сообщил об отсутствии граждан Украины среди пострадавших в Измире Данкор

По данным Генконсульства Украины в Турции, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире.

"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди потерпевших нет", - говорится в сообщении консульской службы МИД.

Ранее сообщалось, что в турецком городе Измир около 16:00 прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся.

Как сообщалось ранее, в результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".