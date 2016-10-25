Украинцы по-прежнему поддерживают вступление в ЕС

Количество сторонников вступления Украины в Евросоюз почти не меняется на протяжении последних двух лет.

Большинство украинцев проголосуют на референдуме за вступление в ЕС Василий Артюшенко, ZN.UA

В сентябре 2016 года, забыли готовы проголосовать около половины жителей страны.

По данным опроса КМИС, на референдуме 49% граждан проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25% - против, и остальные 25% - не определились или не принимали бы участия в голосовании.

Если бы те, кто не определился, как голосовать, не пришли бы на референдум, участие в голосовании приняли бы около 74% всех, кто имеет право голоса и проживает на неоккупированной территории. Поданные голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, против - 34%.

По данным опросов КМИС на протяжении двух последних лет, вступление в Евросоюз поддержат около 50% граждан, что дает значительное преимущество на референдуме.

КМИС

Идея вступления Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном сейчас не пользуется большой поддержкой среди жителей Украины: если бы референдум проводился в сентябре 2016 года, за вступление проголосовали бы 18% жителей Украины, против – 55%, и 27% - не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос с 16 по 26 сентября 2016 года. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Данные КМИС коррелируют с цифрами, которые получают другие социологические центры. Например, опрос Социологической группы "Рейтинг" в январе 2016 года показал, что вступление в ЕС поддерживают 59% украинцев.