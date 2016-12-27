Украинцы оценили 2016 год лучше, чем предыдущий

Украинцы считают, что уходящий 2016 год в целом был хорошим для них, однако плохим для всей страны.

Стало известно, что украинцы думают об уходящем годе Андрей Товстыженко, ZN.UA

Половина(48%) оценивают 2016 год для себя и своих семей как частично удачный, а частично трудный. Хорошим и удачным для себя и семьи уходящий год считают 14% жителей Украины, а трудным и плохим – 35%, свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Как отмечают социологи, 2016 год в оценках украинцев стал лучше предыдущего, 2015 года: число позитивных оценок увеличилось почти вдвое, а негативных – сократилось на 9%.

Также характерно для каждого из оцениваемых годов, что украинцы намного пессимистичнее, чем для себя и своей семьи, оценивают любой уходящий год для страны. Что касается оценки того, каким был 2016 год для Украины, то две трети украинцев (63%) оценили его трудным и плохим, четверть (27%) частично удачным, частично плохим и 6% – хорошим и удачным.

Research & Branding Group

В сравнении с предыдущим годом, 2016 год для страны украинцы оценили несколько лучше: на 4% выросли позитивные оценки, на 5% нейтральные, что в результате дало 8% уменьшение негативных оценок.

Исследование проводилось компанией R&B в период с 10-20 декабря 2016 года среди 1803 человек по всей территории Украины за исключением Крыма и ОРДЛО. Ошибка выборки составила ±2,4% при уровне доверительной вероятности Р=0,95.

По данным опроса данные опроса КМИС, в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастливыми или скорее несчастливыми.