Украинцы назвали войну в Донбассе, коррупцию и безработицу главными проблемами страны

Граждане ждут от власти обновления и антикоррупционных реформ.

Украинцы рассказали, что их беспокоит framework.latimes.com

Главными проблемами Украины граждане считают войну в Донбассе, коррупцию и, свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", сопубликованного в понедельник 31 октября.

Респондентам было предожено выбрать три главных, по их мнению, проблемы для страны. 53% опрошенных среди прочего указали войну в Донбассе, 38% – коррупцию в государственных органах.

Граждане Украины признают также наличие в Украине существенных экономических проблем: безработицы (29% опрошенных), роста цен (27%), падения курса гривни (16%).

Некомпетность власти и политическая нестабильность вызывает беспокойство у 24% и 17% респондентов. 12% граждан считают проблемой страны преступность, а 8% – отношения с Россией.

В то же время, право собственности на землю волнует лишь 4% опрошенных, а статус русского языка – 1%.

Украинцев не очень волнуют дерегуляция и право собственности на землю Социологическая группа "Рейтинг"

Вместе с тем, главными проблемами для себя лично украинцы считают контроль за ростом цен (48%), войну в Донбассе (35%), безработицу (33%), социальную защиту бедных (31%) и инфляцию (30%). Коррупция беспокоит каждого пятого гражданина Украины.

Кроме того, украинцы ожидают от власти проведения реформ: преодоления коррупции (42%), обновления власти (32%), реформы здравоохранения (29%), судебной реформы (22%), сельского хозяйства (18%), развития предпринимательства (17%), повышения энергоэффективности (16%), реформы сектора безопасности и обороны (12%), децентрализации (11%), реформы правоохранительных органов (10%), образования (8%), продвижения интересов Украины в мире (8%), конституционной реформы (7%). На реформирование финансового сектора, налоговой системы и управления государственной собственностью рассчитывают по 6% граждан. Реформа избирательного законодательства беспокоит лишь 4% украинцев, а реформа госзакупок и дерегуляция – 3% и 2% соответственно.

Граждане Украины рассчитывают на реформы во многих сферах Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 28 сентября по 7 октября 2016. Всего было опрошено 2 400 граждан старше 18 лет, которые имеют право голоса. Как утверждают в группе "Рейтинг", выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта, а допустимая погрешность не превышает 2%.