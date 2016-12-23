Украинцы назвали главные успехи и неудачи страны в 2016 году

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Граждане Украины довольны победой Джамалы, повышением минимальной зарплаты и недовольны коррупцией, курсом доллара и тарифами.

Социологи составили рейтинг зрада/перемога 2016 года Василий Артюшенко, ZN.UA

Самыми большими успехами среди событий 2016 года украинцыи выступление сборной Украины на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Также среди успехов года респонденты назвали инициативу правительства по повышению уровня минимальной зарплаты до 3200 грн, внедрение электронного декларирования доходов чиновников, выступление сборной Украины на Олимпийских играх в Бразилии, освобождение из российского плена Надежды Савченко.

Относительно успешными респонденты считают начало проведения процедур государственных закупок через электронную систему Prozorro, снижение акциза на ввоз подержанных машин из-за рубежа, повышение боеспособности армии, введение механизма конкурсного отбора госслужащих и вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.

Неоднозначные оценки среди опрошенных получили реформа децентрализации власти, участие сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы, введение квот на украиноязычные песни на радио и процесс декоммунизации.

Неудачами респонденты считают переговоры с ЕС о предоставлении Украине безвизового режима, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе и расследования убийств на Майдане.

Самые низкие оценки по шкале "успех-неудача" получили борьба с коррупцией, ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, валютным курсом и с ценами на основные продовольственные товары и услуги.

Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

По данным опроса Центра Разумкова, в конце ноября почти все украинцы (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц. Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом.