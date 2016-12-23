Украинцы назвали главные успехи и неудачи страны в 2016 году

Граждане Украины довольны победой Джамалы, повышением минимальной зарплаты и недовольны коррупцией, курсом доллара и тарифами.
Также среди успехов года респонденты назвали инициативу правительства по повышению уровня минимальной зарплаты до 3200 грн, внедрение электронного декларирования доходов чиновников, выступление сборной Украины на Олимпийских играх в Бразилии, освобождение из российского плена Надежды Савченко.
Относительно успешными респонденты считают начало проведения процедур государственных закупок через электронную систему Prozorro, снижение акциза на ввоз подержанных машин из-за рубежа, повышение боеспособности армии, введение механизма конкурсного отбора госслужащих и вступление в силу Соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.
Неоднозначные оценки среди опрошенных получили реформа децентрализации власти, участие сборной Украины по футболу на Чемпионате Европы, введение квот на украиноязычные песни на радио и процесс декоммунизации.
Неудачами респонденты считают переговоры с ЕС о предоставлении Украине безвизового режима, переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе и расследования убийств на Майдане.
Самые низкие оценки по шкале "успех-неудача" получили борьба с коррупцией, ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги, валютным курсом и с ценами на основные продовольственные товары и услуги.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 8-18 декабря среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.
По данным опроса Центра Разумкова, в конце ноября почти все украинцы (94,0%) слышали о планах правительства с 1 января 2017 года повысить минимальную зарплату в Украине до 3200 грн в месяц. Относительное большинство опрошенных (44,1%) считают, что повышение минимальной зарплаты до 3200 грн в месяц не повлияет на их материальное положение. Треть респондентов (33,9%) ожидают, что повышение минимальной зарплаты повлияет на их материальное положение положительно, а 13,1% – что отрицательно. 8,9% опрошенных затруднились с ответом.ZN.UA