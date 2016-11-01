Украинцы лучше всего относятся к Польше и Беларуси, а хуже всего – к России

В Украине количество любителей РФ совпало с количеством людей, которые негативно относятся к США.

РФ не оставила украинцев равнодушными к себе Сегодня

Большинствотепло относятся к Польше и Беларуси и негативно к Российской Федерации свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", сопубликованного в понедельник 31 октября.

53% и 51% респондентов оценили свое отношение к Польше и Беларуси как "теплое" или "очень теплое", в то время как в негативном отношении к этим странам признались 7% опрошенных.

Более 40% украинцев положительно относятся к Европейскому Союзу, Грузии, Канаде, Литве, 38% – к США и 35% – к Германии. О теплом отношении в Молдове и Турции заявили 29% и 25% респондентов.

Абсолютное большинство граждан Украины – 57% – отметили "прохладное" и ли "холодное" отношение к Российской Федерации. В то же время, 18% сознались в своем теплом отношении к государству-агрессору. Примечательно, что о своем негативном отношении к США также заявили 18% опрошенных.

Россия также является страной, о нейтральном отношении к которой заявило рекордно низкое количество респондетнов – 24%. Для других государств этот показатель колебался в пределах 39-61%.

Граждане Украины рассказали о своем отношении к иностранным государствам Социологическая группа "Рейтинг"

Опрос проводился по всей Украине кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса с 28 сентября по 7 октября 2016. Всего было опрошено 2 400 граждан старше 18 лет, которые имеют право голоса. Как утверждают в группе "Рейтинг", выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта, а допустимая погрешность не превышает 2%.

Согласно данным сентябрьского опроса КМИС, если бы в Украине проводился референдум, 39% жителей Украины проголосовали бы за вступление Украины в НАТО, 31% - против; остальные 30% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме. При этом, если бы на избирательные участки пришли все определившиеся, вступление в НАТО поддержли бы 56% граждан, 44% – проголосовали бы против.

В то же время, 49% граждан проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 25% - против, и остальные 25% - не определились или не принимали бы участия в голосовании. Если бы те, кто не определился, не пришли на референдум, голоса распределились бы следующим образом: за вступление в ЕС - 66%, против - 34%.