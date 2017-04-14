Украинцы из Крыма и ОРДЛО смогут воспользоваться безвизовым режимом с ЕС – МИД

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Безвиз позволит украинцам своими глазами увидеть, что представляет из себя Европа, утверждают в МИД.

Жители оккупированных территорий смогут использовать безвиз наравне с прочими гражданами yes-i-do.com.ua

Граждане Украины, постоянно проживающие на временно оккупированных территориях Автономной республики Крым и ОРДЛО, получат право использовать преимуществана общих основаниях, сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Граждане Украины, которые постоянно проживают на территориях временно оккупированных АР Крым и ОРДЛО, как и прочие граждане Украины, будут иметь право пользоваться преимуществами безвизового режима с ЕС на общих условиях, оформив биометрический паспорт Украины и придерживаясь прочих соответствующих требований для безвизовых путешествий", – говорится в сообщении департамента в Facebook.

Отвечая на самые распространенные вопросы о безвизовом режиме, в МИД также подчеркнули, что безвиз обеспечит мобильность и ликвидирует "линию разграничения" между Украиной и ЕС.

Отмена виз, как отмечается в сообщении, будет содействовать дальнейшей интеграции Украины в европейское пространство, а также даст украинцам возможность "увидеть своими глазами, что на самом деле представляет из себя Европа, каковы европейские принципы и ценности, а также убедится в модели социального строя, по которому должна развиваться Украина".

Напомни, 6 апреля Европейский Парламент поддержал предоставление визовой либерализации для Украины. "За" проголосовали - 521 депутат ЕП, "против" - 75, воздержались - 36.

Ожидается, что Совет ЕС окончательно утвердит визовую либерализацию Евросоюза с Украиной на заседании 11 мая. Таким образом, безвизовый режим вступит в силу в июне 2017 года.