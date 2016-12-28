Украинцы доверяют общественным организациям и военным, не доверяют государственным структурам

Властные структуры в Украине по уровню недоверия почти сравнялись с средства массовой информации России.

Украинцы доверяют Верховной Раде примерно на столько же, как и коммерческим банкам Василий Артюшенко, ZN.UA

В 2016 году наибольшее доверие граждан Украины имели волонтерские организации - доверие преобладало недоверие на 44%, свидетельствуют данные

В целом доверие граждан имеют прежде всего институции, связанные с обороной страны: Вооруженные силы Украины (баланс доверия-недоверия составляет +36%), добровольческие батальоны (+33%), Национальная гвардия Украины (+28%), Государственная пограничная служба (+12%). Положительный баланс доверия имеют также церковь (+30%), общественные организации (+8,5%), патрульная полиция (+5%), СМИ Украины (+4%).

Вамым высоким уровнем недоверия отмечаются средства массовой информации России (-78%). Далее следуют государственный аппарат Украины (-74%), суды (-72%), коммерческие банки (-73%), Национальный банк Украины (-65%), Верховная Рада (-69%), прокуратура (-67%), политические партии (-67%).

Далее по уровню недоверия идут: правительство Украины (-55%), президент Украины (-45%), полиция (-44%), областные государственные администрации (-34%), районные государственные администрации (-28%), профсоюзы (-27%), Национальное антикоррупционное бюро (-29%), западные СМИ (-22%), служба безопасности Украины (-20%), уполномоченный Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) (-12%), органы местного самоуправления (-11%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, что данным опроса Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы", наибольшее недоверие граждане Украины выражают к Валерии Гонтаревой (баланс доверия-недоверия составляет -80%), Арсению Яценюку (-72%), Арсену Авакову (-71%), Александру Турчинову (-61%), Юрию Бойко (-60%).