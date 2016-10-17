Украинцы чаще всего пьют пиво и водку

Украинцы склонны выпить по праздникам, чтобы расслабиться или просто за компанию.

Социологи выявили алкогольные предпочтения украинцев: водку пьют люди со средним образованием Андрей Товстыженко, ZN.UA

Четверть украинцев (25%) никогда не употреблялии не употребляют их в настоящее время. Основная же масса либо употребляют спиртное в настоящее время (57%), либо употребляли его раньше (18%), свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

Среди спиртных напитков лидерами по частоте их употребления украинцами являются пиво и водка (49% упоминаний каждый). С большим отрывом за ними следуют сухие вина (27%), шампанское (19%), коньяк и бренди (18%), крепленые вина (17%) и другие напитки.

Предпочтения тех или иных спиртных напитков зависят от пола украинцев. Например, мужчины чаще предпочитают водку (67%, пиво (66%) и коньяк (22%), а женщины — сухие вина (43%), шампанское (33% и крепленые вина (23%).

Чаще всего водку предпочитают пить лица, имеющие сравнительно невысокий уровень образования (не выше общего среднего), и существенно реже такие предпочтения можно встретить у лиц со средним специальным и высшим образованием.

Около половины украинцев (53%) употребляет спиртные напитки не чаще одного раза в месяц, а подавляющее большинство (85%) — не чаще 2-3 раз месяц.

Женщины заметно реже мужчин сообщают о высокой частоте употребления спиртного. Например, об употреблении алкоголя несколько раз в неделю заявили 16% мужчин и 5% женщин, а о его употреблении на уровне 2-3 раз в месяц — 40% мужчин и 23% женщин.

Как правило, украинцы склонны объяснять употребление ими алкоголя традицией отмечать какой-либо праздник (73%). Заметное место среди таких поводов занимают также желание расслабиться (24%) и необходимость выпить "за компанию" (15%).

Примерно половина украинцев (48%) впервые попробовала спиртное в возрасте 16-18 лет. А еще около трети (30%) сделали это даже попозже. Однако каждый шестой из наших соотечественников (16%) впервые познакомился со вкусом алкоголя в отрочестве (14-15 лет) или даже в детстве (до 14 лет).

Опрос проводился в 2-13 сентября компанией Research & Branding Group среди 1799 респондентов во всех областях Украины кроме оккупированных территорий. Ошибка выборки – 2,4%.

Напомним, что по данным опроса компании Research & Branding Group число украинцев, считающих себя счастливыми, практически не изменилось – если в мае 2016 года таковых было 66%, то к сентябрю их стало 68%.