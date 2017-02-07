Украинцы чаще всего испытывают стресс из-за войны и коррупции

Социально-политическая нестабильность в стране приводит к стрессам.

Украинцы испытывают стресс из-за нестабильности Социологическая группа "Рейтинг"

Наименьший ежедневный уровень стресса у украинцеввызывают семейные отношения, профессиональная деятельность и внешнее окружение, наибольший - война и военная угроза, социально-политическая нестабильность в стране, коррупция и собственное финансовое состояние, свидетельствуют данные Социологической группы "Рейтинг".

Половина опрошенных оценивают материальное положение своей семьи как удовлетворительное. Лишь 15% считают, что имеют более-менее достаточно средств для жизни. В то же время треть заявляют о своей бедности. Тех, кто считает себя бедным, больше на Востоке, среди старших лиц, жителей сел, респондентов с плохим состоянием здоровья и с низким уровнем образования.

Чуть меньше половины опрошенных оценивают свои жилищно-бытовые условия как средние, более трети - как комфортные, каждый пятый - как плохие.

О наихудших жилищно-бытовые условиях чаще заявляли жители Востока и Юга. Чем выше уровень образования респондентов и чем выше уровень доходов, тем лучше они оценивают собственные жилищные условия.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" был проведен 1-10 декабря 2016 года среди 1580 трудоспособных украинцев (мужчины - 18-65 лет, женщины - 18-60 лет) методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

По данным опроса КМИС, проведенного в декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастливыми или скорее несчастливыми.