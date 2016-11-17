Украинцы боятся, что они больше всех проиграли на выборах в США – WP

Политика Трампа после выборов может отличаться от его заявлений в течение кампании.

Политика Трампа не обязательно будет такой пророссийской, как его предвыборные заявления. Yahoo!News

Главный редактор украинского издания "Новое время" Виталий Сыч подготовил статью только об одном из кандидатов в президенты США для публикации после объявления результатов голосования, за которыми "украинцы следили, как никогда". Материал был о Хиллари Клинтон.

А потом произошел "взрыв", отголоски которого были слышны от Потомака в Мэриленде до Днепра в Украине. "Америка сваляла дурака", - говорил заголовок украинского издания над портретом Дональда Трампа на следующий день после объявления результатов. Коллеги еле отговорили Сыча не публиковать материал с тем заголовком, который он предлагал изначально: "Грубиян, неуч и расист – встречайте нового президента США".

"Главная эмоция здесь – это нервозность и тревога, потому что он действительно говорил все эти вещи, значит, наверное, он верит в что-то такое", - цитирует слова Сыча Washington Post.

Среди слов Трампа, которые беспокоят украинцев – его обещания подружиться с президентом России Владимиром Путиным, который якобы "не собирается вторгаться в Украину", а также слова о людях в Крыму, которые "хотели быть больше с Россией, а не там, где они были". Кроме того, победитель на выборах в США пообещал "подумать" о снятии санкций против России.

Главой избирательного штаба Трампа до определенного момента был Пол Манафорт, который до этого был политическим консультантом экс-президента Украины Виктора Януковича. Если Россия болела за кандидата-республиканца в ночь выборов в США, можно легко сказать, кто занимал противоположную позицию.

"Больше всего на выборах проиграла Украина", - написал на своей странице в Twitter бывший посол США в России Майкл МакФол.

В частных разговорах некоторые украинские политики соглашаются с ним. Один депутат сказал, что главный страх Киева в том, что он может потерять американскую поддержку в разгар российской агрессии. А комментируя заявление Трампа о возможном признании Крыма российской территорией, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид сказала: "Я возмущена. Надеюсь, что после окончания кампании он изменит свое мнение".

Но через неделю после выборов никто в украинском правительстве не хочет обсуждать вещи, которые Трамп сказал об Украине. В данном случае пришлось проявить "толстошкурость" и своевременный приступ амнезии. Киев пытается наладить связи с победителем на выборах и Республиканской партией. Трамп и украинский президент Петр Порошенко во вторник впервые провели телефонный разговор. А украинские чиновники оптимистично надеются организовать первую встречу двух президентов в Нью-Йорке в феврале, когда Украина будет председательствовать в Совете безопасности ООН.

"Я рассматриваю это как вызов с плюсом", - сказала украинский депутат Виктория Войцицкая, которая обеспокоена уровнем коррупции в Украине и двусмысленными заявлениями от американских чиновников, которые работают в Белом доме сейчас. "Думаю, он будет прямолинейным и будет требовать реальных изменений. Если он не сделает этого, мы обречены", - добавила она.

Несмотря на мысли о желаемом, украинские чиновники пытаются оценить все беспокойства, которые могут случиться во время президентства Трампа. Через два года после "Революции достоинства" Украина рассматривает США как противовес соседней России и как источник помощи и советов в проведении реформ. Существует два условия, почему еще не все потеряно для Киева. Первое – это то, что победитель на выборах много преувеличивал и нарочно говорил радикально во время кампании. И его слова не отражают реальную программу по внешней политике.

"Я убеждена, что из-за собственного эгоизма он решит показать, кто главный. Риторика в отношении России? Думаю, он говорил все это для того, чтобы выделяться. На самом же деле он начнет демонстрировать мышцы большого государства", - считает Войцицкая.

А второе обстоятельство – это наличие большого количества "ястребов" в Республиканской партии, которые будут корректировать политику Трампа относительно Украины и России. Сейчас внимание приковано к тому, кто возглавит ключевые позиции в Белом доме в делах Украины и России. В частности, кто придет на смену вице-президенту Джозефу Байдену и помощнику Госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

"Республиканцы более проукраинские, чем демократы. Конечно, они будут влиять на своего кандидата", - сказал изданию неназванный украинский чиновник.

Киеву нравится, что на ключевые позиции претендуют сенатор Боб Коркер, известный своими требованиями передать Украине летальную оружие, бывший дипломат и "ястреб" Джон Болтон, а также экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джилиани, к которому украинцы тоже хорошо относятся. Однако фаворитом стал Нют Гринч, который в сентябре побывал в Киеве и выступал на саммите YES. Тогда он сказал аудитории, что реальная политика Трампа будет отличаться от того, что он говорил во время кампании.

Между тем, издание Financial Times пишет, что Россия начала наступление в Сирии сразу после телефонного разговора Путина и Трампа. Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое проводил Путин, доложил, что авианосец "Адмирал Кузнецов" начал принимать участие в боевых действиях в Сирии.

Как говорится в статье свежего еженедельника "Зеркало недели. Украина", пока непонятно, осознает ли президент-республиканец, что вмешательство России в Сирии лишь углубит кризис в этой стране и на Ближнем Востоке в целом, выталкивая все новые и новые волны миграции в Европу, которая уже захлебывается и от мигрантов, и от роста ксенофобии. Практически незаметны его намерения относительно наполнения чем-то другим нынешнего курса США на Ближнем Востоке.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".