Украинцам в следующем году станет сложнее устроиться на работу в Польше – Wyborcza

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С апреля 2017-го года упрощенная процедура трудоустройства исчезнет.

Процедура трудоустройства украинцев в Польше усложнится в следующем году. dimaberkut / Depositphotos

В третьем квартале этого года польские компании выдали 313 тысяч справок о намерении принять на работу граждан Украины. Этого было достаточно, чтобы без специальной рабочей визы устроиться и работать полгода. Если сравнивать с данными 2015-го, то можно заметить рост таких случаев на 70%.

Но скоро министерство труда Польши начнет выполнять директиву ЕС, которая создаст препятствия для трудоустройства украинцев.

Об этом сегодня пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что упрощенная процедура на основе справок от работодателей исчезнет. Издание поясняет, что уже сейчас в министерство по делам семьи, труда и социальной политики Польши работает над изменениями к закону о содействии занятости и реализации на рынке труда директивы ЕС. Вчера в ведомстве сообщили, что воплощение изменений начнется в апреле 2017 года, а окончательная отмена процедуры на основе справок произойдет с 1 января 2018-го.

Вместо привычной схемы появится два типа разрешений: на сезонную работу (будет выдаваться только в осенние месяцы) и краткосрочное (разрешение работать на протяжении полугода). Оба разрешения будет выдавать староста повята. Сезонное разрешение будет касаться только сельского хозяйства и туристической сферы. О нем просить смогут все граждане стран, не входящих в ЕС. Работодатель, перед тем как просить позволить ему нанять сезонных работников-иностранцев, должен будет доказать, что в Польше нет желающих занять предложенные им рабочие места. А зарплата для иностранцев должна быть на таком же уровне, как и для местных работников. Староста будет иметь право отказать в выдаче разрешения, если окажется, что работодатель ранее нелегально нанимал рабочих.

Краткосрочные разрешения смогут получать граждане Украины, Беларуси, Молдовы, России, Армении и Грузии. Их можно будет выдавать специалистам всех сфер и без предварительных поисков кадров на внутреннем рынке. Но работодатель, который существует меньше года, не сможет ходатайствовать о таких разрешениях для иностранных работников.

Ранее издание Gazeta Wyborcza писало, что Польше придется побороться за украинских заробитчан. Польские работодатели сетуют, что государство не предлагает лояльных программ для украинцев. При этом они боятся, что когда ЕС отменит визы для Украины, ее граждане поедут на заработки в более богатые страны на Западе.