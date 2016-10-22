Украинца Клыха в российском СИЗО пытками довели до сумасшествия – правозащитница

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В ближайшее время приговоренного к 20 годам лишения свободы политзаключенного должны отправить в колонию.

Психическое здоровье политзаключенного Клыха резко ухудшилось в начале года

Российская правозащитница, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав заключенных Зоя Светова утверждает, что украинский политзаключенный, которого незаконно удерживают на территории РФ, сошел с ума из-за пыток, которые к нему применяли в СИЗО.

"На сегодняшний день в очень тяжелом состоянии находится Станислав Клых. Он сошел с ума из-за тех пыток, которые к нему применяли во время задержания и предварительного следствия. Совершенно непонятно, как этот человек будет находиться в колонии, куда его должны в ближайшее время отправить", – сообщила Светова в интервью "Радио Свобода", опубликованном в пятницу, 21 октября.

Правозащитница считает, что Клыха нужно как можно скорее вернуть в Украину для предоставления ему квалифицированной медицинской помощи.

"Это действительно страшная жертва этих репрессий России по отношению к украинским гражданам", – резюмировала Светова.

Ранее адвокат Клыха Марина Дубровина сообщила журналистам, что психическое здоровье Клыха существенно ухудшилось с января этого года.

"Он стал вести себя в зале суда буйно, кричал, строил в клетке баррикады из скамеек", - указала она, добавив, что поведение Клыха на протяжении последних месяцев ставит под сомнение его способность адекватно воспринимать действительность.

Напомним, 26 мая Верховный суд Чечни признал Николая Карпюка и Станислава Клыха виновными в участии в боевых действиях на территории республики в 1994-1996 годах и приговорил их к 22,5 и 20 годам лишения свободы соответственно.

Оба не признали свою вину и заявляют, что были незаконно задержаны, а признание российские следователи получили от них пытками. Николай Карпюк говорил о пытках в российском СИЗО электрическим током, иглами под ногти и запретом спать круглосуточно.

Подробнее о "чеченском" деле, которое сфабриковали украинцам следственные органы РФ, а также о применяемых к ним пытках читайте в статье Анастасии Станко "Первые пленные гибридной войны" для "Зеркала недели. Украина".