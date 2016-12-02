Украина завершила ракетные стрельбы возле Крыма

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Генштаб сообщил об успешном испытании зенитных управляемых ракет в ходе учений на юге страны.

Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет - Муженко Генеральный штаб ВСУ

Контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет на юге страны завершены, сообщил на своей странице в Facebook начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко.

"Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные Силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретение возможностей по защите своего государства", - говорится в сообщении.

1-2 декабря вблизи оккупированного Крыма проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводятся воздушные стрельбы.

Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.

30 ноября также был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.

Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.

Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.