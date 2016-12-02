Украина завершила ракетные стрельбы возле Крыма

Генштаб сообщил об успешном испытании зенитных управляемых ракет в ходе учений на юге страны.
"Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. Вооруженные Силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и приобретение возможностей по защите своего государства", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 ноября Министерство иностранных дел Украины подтвердило обнародованную ZN.UA инфомацию об угрозах Кремля применить силу в случае проведения Вооруженными силами Украины ракетных учений возле Крыма. В связи с угрозами Украина намерена обратиться к мировому сообществу.
30 ноября также был опубликован текст угроз российского Минобороны в связи с учениями ВСУ возле Крыма. Текст документа подтверждает информацию, ранее опубликованную ZN.UA.
Следует отметить, что командование Воздушных Сил ВСУ уменьшило размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря.
Так, Росавация заявила о сдвижении Украиной зоны ракетных стрельб в Черном море. Так, в частности, было отмечено, что Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, территориальные воды РФ не затрагиваются, сообщил журналистам представитель Росавиации.