Украина заняла 15 место в Глобальном индексе милитаризации

Агрессия РФ в Украине заставила страны Восточной Европы наращивать свой военный потенциал.

Уровень милитризации Украины значительно возрос Facebook/Міністерство оборони України

Украина поднялась с 23 на 15 место в Глобальном индексе, который ежегодно составляется Международным центром конверсии в Бонне (BICC).

Так, в новом индексе за 2016 год, обнародованном 1 декабря, отмечается, что аннексия Россией Крыма и продолжение войны на Востоке Украины изменили ситуацию с безопасностью в Европе.

На протяжении 2015 года восточноевропейские государства продемонстрировали заметный рост уровня милитаризации. Подобной тенденции, при этом, не наблюдается в большей части западноевропейских стран.

Согласно составленному BICC рейтингу, самой милитаризованной страной мира остается Израиль. В пятерку наиболее милитаризованных стран мира вошли также Сингапур, Армения, Иордания и Россия.

Украина заняла в рейтинге 15 строчку, по соседству с Бахрейном и Алжиром.

При этом, Украина занимает седьмое место в десятке наиболее милитаризованных стран Европы. Наиболее военизированной страной Европы, при этом является Армения, в то время как Россия находится на втором месте.

Глобальный индекс милитаризации BICC за 2016 год охватил 152 страны. При его вычислении, специалисты исходили из соотношения военных расходов стран и уровня их ВВП, соотношения численности личного состава национальных ВС и общей численности населения, а также соотношения с численностью населения количества тяжелых вооружений.

В апреле Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) обнародовал доклад, согласно которому В 2015 году мировые расходы на вооружение составили 1,7 трлн долл, что на 1% больше, чем в 2014 году.

Отмечается, что наращивание военных бюджетов в мире впервые с 2011 года показало рост.

Также аналитики SIPRI отмечают, что в 2015 году на фоне общего снижения военных расходов в странах ЕС на 0,2% страны Центральной Европы нарастили свои военные бюджеты на 13%. Подчеркивается, что данные государства обеспокоены намерениями России после ее действий в Украине.