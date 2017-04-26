Украина поднялась на 102 место в рейтинге свободы прессы

Украина поднялась на 5 позиций и заняла 102 место в рейтинге свободы СМИ

В опубликованном рейтинге организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании разнообразия медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

В рейтинге отмечается снижение свободы прессы в США - страна опустилась на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ. Польша за время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций, заняв 54 место. Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40 место), Нидерландах (5 место) и Канаде (22 место). Из-за подавления оппозиционных СМИ Россия осталась на 148 месте.

Возглавили рейтинг Норвегия, Швеция и Финляндия благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации.

Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.