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Украина поднялась на 102 место в рейтинге свободы прессы

26 апреля в 11:10

Возглавили рейтинг Норвегия, Швеция и Финляндия.

СМИ1 журналисты медия
Украина поднялась на 5 позиций и заняла 102 место в рейтинге свободы СМИ
bank.gov.ua
Украина поднялась до 102 места в рейтинге свободы прессы международной организации "Репортеры без границ". "Соседями" Украины в рейтигне оказались Гвинея (101 место), Непал (100) и Ливан (99), а также Бразилия (103), Кувейт (104) и Эквадор (105).

В опубликованном рейтинге организация рассчитывает индекс свободы СМИ на основании разнообразия медиа, их независимость, условия работы журналистов, самоцензура, правовая защита и институциональная прозрачность.

В рейтинге отмечается снижение свободы прессы в США - страна опустилась на две позиции из-за увеличения количества расследований против журналистов и задержаний сотрудников СМИ. Польша за время правления правоконсерваторов потеряла семь позиций, заняв 54 место. Ухудшилась ситуация со свободой прессы в Великобритании (40 место), Нидерландах (5 место) и Канаде (22 место). Из-за подавления оппозиционных СМИ Россия осталась на 148 месте.

Возглавили рейтинг Норвегия, Швеция и Финляндия благодаря улучшению либерального доступа к публичной информации.

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Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 127 месте из 136 стран по уровню безопасности.

 

 

 

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги рейтинг Свобода СМИ Украина
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