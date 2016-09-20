Украина заменит российские телеканалы на корейские

В Украине сейчас почти 300 спутниковых каналов из разных стран. Добавятся и южнокорейские.

Лучше смотреть южнокорейское телевидение, чем российское ZN.UA

Украина заинтересована в заменев украинской спутниковой сети на южнокорейские, сообщил глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко.

"За последние два года из-за российской агрессии, мы заблокировали работу 77 российских спутниковых телеканалов. Вместо этого появилось 34 новых спутниковых украинских телеканала. Этого нам не хватает, поэтому мы хотим, чтобы появились корейские", – сказал он в ходе медиафорума Kiev Media Week.

Артеменко отметил, что Южная Корея является одним из лидеров по производству телевизионных форматов. "Если корейских телеканалов станет больше, и они заменят российские, народ Украины будет благодарен", - подчеркнул он.

По данным Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, количество спутниковых украинских телеканалов, в течение 2014-2016 годов увеличилось на 20%, с 101 в 2014 году до 122 в 2016 году.

В то же время наблюдается значительное снижение доли российских каналов - с 72 в 2014 году до 14 в 2016 г. За этот период также увеличилось количество каналов из Европейского Союза - со 122 в 2014 году до 140 в 2016 году.

Всего, учитывая и малое количество каналов из других государств, в 2016 году в Украине насчитывается 281 спутниковый канал, что на 5,8% меньше, чем в 2014 году (298 каналов).

Большинство российских телеканалов были запрещены еще в 2014 году во время активной фазы агрессии РФ против Украины. При этом Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания периодически исключает небольшие каналы, оставшиеся в украинском телеэфире.