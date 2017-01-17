Украина заключила с ЕК договор, приблизивший возможность сертификации самолетов "Антонова" в Европе

Подписание документа стало важным шагом на пути сертификации самолетов "Антонова", как в ЕС, так и во всем мире, заявил глава Мининфраструктуры.

Украина и ЕК заключили договор о сближении систем сертификации в сфере авиаперевозок samolety.org

Государственная авиационная служба Украины и Европейская комиссия заключили договор о совместимости систем сертификации, который в дальнейшем станет основой для рассмотрения двустороннего Соглашения по безопасности полетов (BASA) между Украиной и ЕС.

Как сообщается на сайте Министества инфраструктуры, соответствующий документ был подписан по итогам встречи между министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном и гендиректором ЕК по вопросам мобильности и транспорта Хенриком Хололеем.

Подписание данного договора, как утверждают в Мининфраструктуры, приведет к признанию сертификатов, выданных Украиной, в первую очередь, для продукции ГП "Антонов", а также для продукции прочих предприятий отрасли.

"Мы сегодня подписали важный документ, договоренность между Государственной Авиационной службой Украины и Европейской Комиссией относительно сближения систем сертификации. Это достаточно важный документ на пути сертификации самолетов семейства Антонов, как в ЕС, так и во всем мире", – подчеркнул Омелян.

Ранее Департамент транспорта США (DOT) снял для украинской авиакомпании "Авиалинии Антонова" действующие для зарубежных авиакомпаний ограничения на количество ежегодно выполняемых чартерных авиагрузоперевозок в/из страны.