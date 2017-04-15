Украина вошла в десятку самых небезопасных стран мира

Ниже в рейтинге только Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия.
В отчете говорится, что ниже в рейтинге только Гондурас, Кения, Египет, Венесуэла, Нигерия, Пакистан, Сальвадор, Йемен и Колумбия, а самыми безопасными странами стали Финляндия, Объединенные Арабские Эмираты, Исландия и Оман.
По уровню здоровья и гигиены Украина заняла 8 место, по уровню цен - 45 место, в рейтинге культурных богатств - 51 место. По показателям развития туристического сервиса - 71 место.
По уровню международной открытости Украина занимает 78 место. В нацеленности на туризм 90 место. А по показателям экологической стабильности - 90 место.
Ранее сообщалось, что согласно отчету Всемирного экономического форума, Украина находится на 88 месте из 136 в рейтинге привлекательности для путешествий и туризма, не изменив свою позицию за последний год.ZN.UA