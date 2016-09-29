Украина в мировом рейтинге качества дорог заняла пятое место с конца

Соседняя Россия заняла 123 место из 134.

Украина заняла 134 место по уровню дорог Правительственный портал

Украинские дороги вошли в пятерку худших в мире.

Согласно рейтингу Global Competitiveness Index , Украина оказалась на 134 месте из 138 по уровню качества дорог, получив оценку 2.4 балла при 7 возможных. Такая же оценка была и в прошлом году, но тогда она соответствовала 132 месту, а сам рейтинг включал 140 стран.

Хуже ситуация обстоит только в Парагвае, Конго и на островах Мадагаскар и Маврикий.

При этом лучшие дорогие в мире – в ОАЭ. Также в десятку лидеров входят: Сингапур, Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Швейцария, Австрия, Португалия и Дания.

США расположились 13 месте, Германия – на 16-м, Турция – на 28-м. При этом Россия занимает 123 позицию в рейтинге.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал дорожное строительство одним из приоритетов бюджета на ближайшие годы.