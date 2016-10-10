Украина будет настаивать на открытии КПВВ в Золотом и восстановлении моста в Станице Луганской - Геращенко

После отвода живой силы и техники в Золотом и Петровском военные обустраивают место для постоянно и дислокации СММ ОБСЕ.

Украина настаивает на открытии КПВВ в Золотом Дарка Олифер / Facebook

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе будет настаивать на открытии КПВВ в Золотом (контрольного пункта въезда-выезда), а также на восстановлении поврежденного моста в Станице Луганской.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в понедельник, 10 октября.

По ее словам, ключевым результатом процесса разведения сил сторон в трех ранее определенных районах является то, что прекратились случаи нарушения режима тишины.

"По Станице Луганской, то там военные должны соблюсти прописанный график и начать отвод после недели режима тишины. Военные надеются, отвод в Станице состоится в ближайшие дни", - написала она на своей странице в Facebook.

Касательно опасений последствий отвода украинских военных с занимаемых позиций, которые высказывают местные жители, то И.Геращенко отметила, что пока на оккупированной территории находятся более 40 тыс. незаконно вооруженных боевиков, опасность провокаций, обстрелов, наступления остается на всей линии фронта – "как в городах отведения, так и в городах неотведения".

"Задача власти и минской группы - бороться за восстановление контроля над границей и полного вывода иностранных наемников и оружия за поребрик, но это трудный и долгий процесс. Относительно действий местной власти, то очевидно, она должна вести разъяснительную, а не накруточною работу с местным населением", - добавила она.

Говоря же о ситуации по состоянию на прошедшие выходные непосредственно в Золотом и Петровском, то представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ сообщила, что украинские военные обустраивают место для постоянной дислокации СММ ОБСЕ, постоянный пункт наблюдения.

"Главное, чтобы СММ были готовы в полном объеме выполнять свои функции и круглосуточно дежурить - мониторить ситуацию в местах отвода, как это предусматривает рамочное соглашение. Пока представители миссии лишь эпизодически приезжают на место отвода", - Геращенко.

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.