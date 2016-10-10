Топ Новости
<
>

Украина будет настаивать на открытии КПВВ в Золотом и восстановлении моста в Станице Луганской - Геращенко

10 октября в 11:31

После отвода живой силы и техники в Золотом и Петровском военные обустраивают место для постоянно и дислокации СММ ОБСЕ.

Золотое Золоте
Украина настаивает на открытии КПВВ в Золотом
Дарка Олифер / Facebook

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе будет настаивать на открытии КПВВ в Золотом (контрольного пункта въезда-выезда), а также на восстановлении поврежденного моста в Станице Луганской.

Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в понедельник, 10 октября.

По ее словам, ключевым результатом процесса разведения сил сторон в трех ранее определенных районах является то, что прекратились случаи нарушения режима тишины.

"По Станице Луганской, то там военные должны соблюсти прописанный график и начать отвод после недели режима тишины. Военные надеются, отвод в Станице состоится в ближайшие дни", - написала она на своей странице в Facebook.

Касательно опасений последствий отвода украинских военных с занимаемых позиций, которые высказывают местные жители, то И.Геращенко отметила, что пока на оккупированной территории находятся более 40 тыс. незаконно вооруженных боевиков, опасность провокаций, обстрелов, наступления остается на всей линии фронта – "как в городах отведения, так и в городах неотведения".

"Задача власти и минской группы - бороться за восстановление контроля над границей и полного вывода иностранных наемников и оружия за поребрик, но это трудный и долгий процесс. Относительно действий местной власти, то очевидно, она должна вести разъяснительную, а не накруточною работу с местным населением", - добавила она.

Говоря же о ситуации по состоянию на прошедшие выходные непосредственно в Золотом и Петровском, то представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ сообщила, что украинские военные обустраивают место для постоянной дислокации СММ ОБСЕ, постоянный пункт наблюдения.

"Главное, чтобы СММ были готовы в полном объеме выполнять свои функции и круглосуточно дежурить - мониторить ситуацию в местах отвода, как это предусматривает рамочное соглашение. Пока представители миссии лишь эпизодически приезжают на место отвода", - Геращенко.

Читайте также: У Петровского начато синхронное разведение войск

Ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Напомним, что в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская и Золотое, а также Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его реализации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Читайте также
Тэги ОБСЕ Станица разграничение Донбасс Геращенко ВСУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
Курс валют
USD 25.84
EUR 28.79
Последние новости