Украина успешно испытала современные минометы

Минометы полностью соответствуют заявленным тактико-техническим характеристикам.

КБ "“Артиллерийского вооружения” успешно испытало миномет калибром 82-мм КБА-48М1 Укроборонпром

Конструкторское бюро "Артиллерийского вооружения", которое входит в состав государственного концерна "Укроборонпром", успешно выполнило испытания заключительной в 2016 году партии минометов калибром 82-мм КБА-48М1.

"В соответствии с программой военной приемки, каждый из минометов КБА-48М1 совершил контрольный настрел всеми видами зарядов. Украинское войско должно получить надежное и точное вооружение, которое отвечает требованиям современной войны", – сказал генеральный директор КБ "Артиллерийского вооружения" Вадим Штепенко.

В "Укроборонпроме" отметили, что во время огневых испытаний, которые состоялись на полигоне Девички, присутствовали представители минобороны, которые отметили четкость прохождения испытаний и полное соответствие оружия заявленным тактико-техническим характеристикам.

"Каждая выпущенная мина на испытании является метким выстрелом в тех, кто не верит в силу оружия Украины", – сказал полковник ВСУ Сергей Марков.

Ранее сообщалось, что в Украине состоялись успешные испытания новой ракеты, дальность стрельбы которой составляет 60 километров, а также прошли успешные испытания новой управляемой ракеты для РСЗО.

Напомним, 26 августа в Украине состоялись испытания нового ракетного комплекса на базе реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч". Рабочее название комплекса "Ольха". Он может рассматриваться как замена оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка", с улучшенными на порядок показателями точности попадания, нежели у "Точки". Все комплектующие для производства "Ольхи" – украинские.