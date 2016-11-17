Украина требует от РФ прекратить перемещения заключенных из Крыма в российские колонии

МИД требует немедленно перевести украинских заключенных на материковую Украину.

Совершение государством-оккупантом таких действий влечет за собой международно-правовую ответственность evgovorov / Depositphotos

В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест относительно незаконных перемещений в РФ граждан Украины, которые отбывают наказание на территории незаконно оккупированного Крыма.

"Российская сторона продолжает игнорировать законные требования украинской стороны и грубо нарушать права граждан Украины, которые до оккупации Российской Федерацией территории АР Крым и г.Севастополь были осуждены украинскими судами и отбывали наказание на территории полуострова. В частности, осуществляется пересмотр ранее вынесенных украинскими судами приговоров в соответствии с российским Уголовно-Процессуальным Кодексос, а осужденные граждане Украины переводятся отбывать наказание на территорию РФ", - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что согласно нормам международного гуманитарного права государству-оккупанту запрещается осуществлять принудительное перемещение граждан оккупированного государства на территорию государства-оккупанта. Совершение государством-оккупантом таких действий влечет за собой международно-правовую ответственность.

Также МИД требует от РФ безотлагательно прекратить незаконное перемещение украинских граждан из Крыма в российские колонии и немедленно перевести их на материковую территорию Украины.

Ранее в Международном уголовном суде в Гааге сообщили, что 179 человек заключили в тюрьмы в оккупированном украинском Крыму за выступления против незаконного "референдума" 16 марта 2014 года и насильно перемещены в Россию для отбывания наказания.

Ранее в Министерства иностранных дел Украины сообщили, что из оккупированного Крыма отбывать наказание в российских колониях отправили 150 украинских граждан.

Напомним, в Минюсте рассказали о возможном формате возвращения украинских заключенных из Крыма. Для этого могут применить схему, ранее использованную при обмене политзаключенными.