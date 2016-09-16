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Украина стремится в ЕС тогда, когда многие из нее хотят сбежать – французский философ

16 сентября в 12:38

По мнению Леви, начало обсуждения членства Украины в союзе могло бы дать ответ на европейскую проблему с популистами.

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Леви объяснил, почему ЕС стоит начать говорить о членстве Украины.
yes-ukraine.org
Украина стремится присоединиться к Евросоюзу, который как раз сомневается в себе и может распасться из-за популистов.

Об этом на саммите YES в Киеве сказал французский философ, писатель и политический журналист Бернар-Анри Леви.

"Сейчас мы живем в Европе, из которой все хотят так или иначе сбежать, отстраниться от нее. Британия проголосовала за выход. И в это же время, у нас есть Украина – страна, разрушенная войной, но которая хочет вступить в клуб. Для нее Европа – это надежда, она верит в наши ценности. Это то, о чем так вдохновенно президент Порошенко говорил утром, это то, что сказали люди на Майдане в 2014 году. И как Европа отвечает на это? Несмотря на санкции и все те хорошие вещи в плане поддержки, она колеблется", - сказал французский философ.

По его мнению, колебания Европы – это как раз то, чего ей не следовало бы допускать. А начало обсуждения вступления Украины в ЕС мог бы дать ответ европейским популистам, которые сомневаются в европейском проекте и его ценностях.

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Он также напомнил, для чего был создан ЕС. В частности, миссия союза после Второй мировой войны состояла в противостоянии распространению агрессивных политических идеологий, таких как нацизм, в экономическом развитии и противодействии популизму. И сейчас блоку стоит вспомнить эти свои цели.

Ранее председатель МИД Польши советовал ЕС обещать Украине членство в далекой перспективе. По мнению Витольда Ващиковского, это стало бы стимулом для Киева в проведении реформ.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Евросоюз
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