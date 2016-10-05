Украина стала ассоциированным членом CERN

Украина сможет участвовать во всех формах научного сотрудничества, которые возможны для членов CERN.

Украинские ученые смогут работать в CERN в качестве сотрудников и участвовать в программах CERN

Украина стала ассоциированным членомКак сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, письмо о нотификации соглашения между Украиной и CERN передано генеральному директору CERN Фабиоли Джанотти.

В Минобразования отметили, что статус ассоциированного члена в CERN дает возможность для украинских ученых получать опыт участия в исследованиях, работать в CERN в качестве сотрудников и участвовать в программах.

Уже с 1 октября научно-исследовательские учреждения и предприятия Украины могут участвовать в тендерах CERN и получать заказы на изготовление высокотехнологичного оборудования.

В Минобразования напомнили, что Украине была предложена особая форма сотрудничества - она стала одним из ассоциированных членов CERN, при этом будет платить значительно меньшие взносы, чем 22 государства-члена организации. При этом Украина может принимать участие во всех формах научного сотрудничества, которые возможны для членов CERN.

"Соглашение было подписано еще в 2013 году, а ратифицировано Верховной Радой Украины в 2014 году. Однако нотифицировать Соглашение было невозможно, поскольку у Украины не было средств, необходимых на уплату соответствующего взноса. В бюджет на 2016 год были заложены расходы на уплату взноса в размере 250 швейцарских франков, что дало возможность нотифицировать Соглашение с 1 октября 2016 года", - говорится в сообщении Минобразования Украины.

Напомним, что в 2015 году Украина присоединилась к грантовой программе Европейского Союза "Горизонт-2020", которая финансирует научные исследования. Это крупнейшая рамочная программа за всю историю ЕС, бюджет которой составляет 80 млрд евро, началась в 2014 году. При этом Украина получила льготные условия участия в программе и 95%-ную скидку.